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США и Иран могут провести переговоры по атому в Норвегии

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе могут пройти в Норвегии
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

«Спецпосланник президента Стив Уиткофф планирует встречу с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло, чтобы возобновить ядерные переговоры», — пишет издание, ссылаясь на двух информированных собеседников.

Отмечается, что дата встречи пока не определена, и ни одна из сторон не подтвердила публично намерение участвовать в переговорах.

Портал также сообщает, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямую связь во время недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.

Сегодня Аракчи подчеркнул, что Иран, несмотря на принятие внутреннего законодательного акта, предусматривающего приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с агентством.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.

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