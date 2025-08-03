В ХАМАС заявили о готовности сотрудничать с Красным Крестом

Боевое крыло ХАМАС готово сотрудничать с МККК по доставке помощи заложникам

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — готово сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) по вопросу доставки гуманитарной помощи заложникам, заявил официальный представитель группировки Абу Убайда. Об этом сообщает Roya News.

Он подчеркнул, что боевое крыло готово откликнуться на любой запрос Красного Креста о доставке продовольствия и лекарств заложникам.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главе регионального представительства Международного комитета Красного Креста Жюльену Лериссону с просьбой обеспечить заложников, находящихся в секторе Газа, необходимыми медикаментами и продовольствием.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые выразили осуждение в адрес ХАМАС и призвали эту группировку отказаться от контроля над сектором Газа. На конференции ООН представители лиги подписали совместную декларацию с Евросоюзом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал ХАМАС освободить заложников.