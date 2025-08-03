На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами

Нетаньяху призвал МККК обеспечить заложников в Газе едой и лекарствами
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главе регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жюльену Лериссону с просьбой обеспечить заложников, находящихся в секторе Газа, необходимыми медикаментами и продовольствием. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, 3 августа он провел переговоры с главой делегации МККК и попросил его немедленно вмешаться в ситуацию.

Премьер-министр отметил, что на фоне заявлений ХАМАС о якобы происходящем «истязании голодом», заложники подвергаются как физическим, так и психологическим пыткам, а также систематически страдают от голода.

Кроме того, Нетаньяху призвал мировое сообщество осудить действия ХАМАС и палестинской группы «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а также прекратить любую форму прямой или косвенной поддержки этих организаций.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые выразили осуждение в адрес ХАМАС и призвали эту группировку отказаться от контроля над сектором Газа. На конференции ООН представители лиги подписали совместную декларацию с Евросоюзом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал ХАМАС освободить заложников.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами