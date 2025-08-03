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В сектор Газа въехали первые за пять месяцев грузовики с топливом

Al Qahera News: первые за 5 месяцев грузовики с топливом въехали в сектор Газа
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Hatem Ali/AP

Первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.

В публикации подчеркивается, что в Газу въехали два грузовика, которые перевозили 107 тонн топлива. Их ввоз состоялся под руководством египетского Красного Полумесяца.

До этого в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады.

27 июля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). В ЦАХАЛ также анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа.

В конце марта сообщалось, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи.

Ранее почти 600 человек пострадали в очередях за гумпомощью в Газе.

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