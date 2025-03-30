Жители сектора Газа столкнулись с голодом из-за остановки поставок гумпомощи

Палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи на соответствующую территорию. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, сославшись на пресс-службу правительства анклава.

В материале приводятся слова представителя пресс-службы правительства сектора Газа Исмаила Аль-Тавабта. Как он сказал, продукты и товары первой необходимости не поступают в палестинский анклав уже около месяца.

«Мы говорим примерно о 20 тыс. грузовиках с гуманитарной помощью, которые должны были въехать в сектор Газа, но израильтяне не пропустили ни одного из них», — уточнил Аль-Тавабта.

Он добавил, что военнослужащие еврейского государства также отказались впустить на территорию анклава около 2000 грузовиков с топливом.

По словам представителя пресс-службы, на этом фоне по всему сектору Газа начали массово закрываться пекарни. При этом общественные кухни регулярно подвергаются атакам со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Мы возлагаем на администрацию США и израильскую армию ответственность за недоедание и голод в секторе Газа», — подчеркнул Аль-Тавабта.

В то же время он обратился к международному сообществу, призвав его повлиять на еврейское государство и заставить открыть контрольно-пропускные пункты на границе анклава.

Ранее палестинское министерство здравоохранения заявило о катастрофической нехватке крови для переливания в больницах сектора Газа.