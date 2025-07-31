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Почти 600 человек пострадали в очередях за гумпомощью в Газе

Власти: более 50 человек погибли, 600 пострадали в очередях за гумпомощью в Газе
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Mahmoud Issa/Reuters

Не менее 58 человек погибли и почти 600 пострадали в результате удара Израиля в районе Зиким на севере сектора Газа во время ожидания распределения гуманитарной помощи. Об этом утверждает пресс-служба властей палестинского анклава, передает РИА Новости.

«Только в районе Зиким 30 июля [число жертв] возросло до 58 человек, пострадали еще 579», — говорится в сообщении.

Согласно информации властей Газы, на территорию анклава 30 июля въехало 112 грузовиков с гуманитарной помощью, основная их часть, как и днем ранее, была разграблена. Администрация сектора Газа обвинила Израиль в намеренных попытках саботировать распределение поставок. По мнению палестинских властей, израильские военные осознанно и систематически сеют хаос при распределении гумпомощи среди жителей сектора.

До этого издание Times Now сообщало, что израильские военные перехватили судно Handala, направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной помощью от международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа «Флотилия свободы».

Ранее американцы пострадали в результате теракта в секторе Газа.

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