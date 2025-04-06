Миллион детей в Газе страдает из-за блокады Израилем ввоза гуманитарной помощи

В Газе около миллиона детей не получают гуманитарную помощь из-за блокады, введенной Израилем. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В организации заявили, что введенный запрет на доставку гуманитарной помощи — нарушение международного права, которое грозит тяжелыми последствиями. Также в сообщении говорится, что израильская блокада имеет катастрофические последствия для миллиона детей в Газе, она уже привела к росту числа случаев недоедания и болезней.

Запасов питания, согласно подсчетам ЮНИСЕФ, хватит на месяц только для 400 детей.

В конце марта сообщалось, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, сославшись на пресс-службу правительства анклава, продукты и товары первой необходимости не поступают уже около месяца. Он добавил, что военнослужащие еврейского государства также отказались впустить на территорию анклава около 2000 грузовиков с топливом.

По словам представителя пресс-службы, на этом фоне по всему сектору Газа начали массово закрываться пекарни. При этом общественные кухни регулярно подвергаются атакам со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В то же время он обратился к международному сообществу, призвав его повлиять на еврейское государство и заставить открыть контрольно-пропускные пункты на границе анклава.

Ранее палестинское министерство здравоохранения заявило о катастрофической нехватке крови для переливания в больницах сектора Газа.