В Эквадоре в блогершу выстрелили во время прямого эфира

Daily Mail: в Эквадоре в блогершу выстрелили во время стрима в TikTok

В Эквадоре 28-летняя блогерша Кейла Андреина Гонсалес Меркадо получила несовместимое с жизнью огнестрельное ранение во время прямой трансляции в TikTok. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, во время стрима девушка распивала алкоголь с двумя друзьями. В какой-то момент она в шутку предложила молодому человеку выстрелить в нее. Он направил пистолет и нажал на спусковой крючок. После выстрела Меркадо упала, и трансляция оборвалась.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия на мотоцикле. Блогершу не удалось спасти. Власти начали расследование, подозреваемого разыскивают.

По данным издания Metro, его зовут Мануэль, поскольку это имя назвала Меркадо на стриме в TikTok, когда обратилась к парню с шутливым предложением выстрелить в нее.

До этого в Пакистане отец выстрелил в свою дочь после того, как она отказалась удалить свой аккаунт в TikTok. Ранение оказалось летальным. Трагедия произошла в городе Равалпинди, недалеко от Исламабада. Мужчину арестовали. У 17-летней девушки было около миллиона подписчиков в соцсети. Она делилась с аудиторией видеороликами о своих любимых кафе, средствах по уходу за кожей и показывала одежду.

Ранее в Китае отец запретил дочери проводить прямые эфиры из-за ее красоты.