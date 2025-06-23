Отец запретил девушке вести интернет-стримы из-за ее внешности

В Китае отец запретил дочери быть блогером, считая, что она «слишком красива» для этого. Об этом пишет SCMP.

Чжан Шэньсиньрань учится в элитном университете Цинхуа с 2022 года. Тогда общественность узнала о девушке, как об абитуриентке, которая набрала высшие баллы на национальном экзамене. Поступив в вуз и получив большую стипендию, Чжан пожертвовала деньги бедным студентам, что широко освещалось в китайских СМИ. С тех пор она не попадала в новостные сводки, пока несколько месяцев назад не стала активно вести соцсети.

Сейчас Чжан регулярно публикует посты о своей повседневной жизни и иногда проводит прямые трансляции, давая советы по учебе другим студентам. На стримах девушка утверждает, что учится около восьми часов в день и читает 500 страниц в неделю, но успевает заниматься спортом по пять-шесть раз.

Однако ее отец, который также является блогером и пишет о семейном образовании, запретил дочери выходить в эфир. По его мнению, девушкам, которые «слишком красивы», нельзя вести прямые трансляции в интернете. Мужчина считает, что такой род деятельности требует правильного подхода и осознания последствий.

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