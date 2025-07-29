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Девушка из Эквадора назвала имя своего убийцы в последнем стриме в TikTok

Metro: девушка из Эквадора перед смертью назвала имя убийцы на стриме в TikTok
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Depositphotos

Девушка из Эквадора на стриме в TikTok назвала имя своего предполагаемого убийцы за секунды до смерти. Об этом пишет издание Metro.

28-летняя Кейла Андреина Гонсалес Меркадо активно вела социальные сети. За три дня до ухода из жизни она опубликовала видео, в котором назвала своей целью в жизни «Продолжать быть хорошей женщиной, идти рука об руку с Богом», а также «быть простой и скромной женщиной, никому не причиняя вреда».

В день убийства она вела трансляцию встречи со своей лучшей подругой и молодым человеком по имени Мануэль.

«Выстрели мне в голову дважды, Мануэлито, но не сейчас. Если ты собираешься убить меня, действуй наверняка, чтобы я ничего не чувствовала. Я не хочу страдать, я не хочу страдать», — произнесла она.

До этого в Пакистане отец убил дочь-блогершу за отказ удалить аккаунт в TikTok.

Ранее в Китае отец запретил дочери проводить прямые эфиры из-за ее красоты.

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