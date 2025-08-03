В аэропорту Сочи задержали более 20 рейсов

Пресс-служба аэропорта в Сочи сообщила о задержке 26 рейсов на вылет

Более 20 рейсов задержали в аэропорту в Сочи после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Из аэропорта Сочи на вылет задерживаются 26 рейсов. С учетом веерных задержек эта цифра может увеличиться», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в период действия ограничений на работу воздушной гавани шесть самолетов «ушли» на запасные аэродромы. К текущему моменту пять лайнеров вернулись в аэропорт Сочи, где их обслужат и отправят в города назначения.

«Один борт рейса FV-6204, следовавший по маршруту Самара — Сочи, остается на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Ожидается, что авиаперевозчикам потребуется два дня на стабилизацию расписания полетов.

В ночь на 3 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что Сочи подвергся атаке беспилотников. В городе произошли как минимум пять взрывов. Журналисты выяснили, что украинские военные пытались нанести удары с помощью БПЛА типа «Лютый».

Ранее на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовали пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА.