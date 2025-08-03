Аэропорт в Петербурге вновь начал обслуживать рейсы

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил обслуживание рейсов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Их (авиарейсов — «Газета.Ru») прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в заявлении.

Утром 3 августа в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. По словам Кореняко, работа воздушной гавани была приостановлена в целях обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Особый режим ввели в западных, восточных и южных районах российского субъекта.

В ночь на 3 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 93 украинских дрона самолетного типа. Над акваторией Черного моря перехватили 60 беспилотников, в Воронежской области — 18, в Белгородской области — семь. Еще три БПЛА уничтожили в Брянской области, два — в Курской области и по одному — в Республике Крым, Краснодарском крае и Нижегородской области.

Ранее в аэропорту в Пскове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.