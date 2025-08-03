В РФ хотят внедрить систему компенсации за выбросы от международных полетов

К 2027 году Россия планирует создать систему верифицированной отчетности для российских авиакомпаний, а к 2030 году — начать применять международные механизмы компенсации сверхнормативных выбросов углерода, возникающих в результате международных полетов. Об этом заявил Министр экономического развития России Максим Решетников, пишет ТАСС.

К 2027 году предстоит наладить верифицированную отчетность российских авиакомпаний, а к 2030 году - имплементировать в России международные механизмы компенсации сверхнормативных выбросов от международных полетов», — заявил глава ведомства на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции», проходившем на Сахалине.

Он также добавил, что власти готовы оказывать поддержку регионам, предприятиям и отраслевым объединениям, заинтересованным в совершенствовании механизмов реализации климатической политики.

Решетников, говоря о возможном масштабировании климатического эксперимента, реализуемого на Сахалине, указал на необходимость поэтапного и осторожного подхода.

До этого глава Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что за четыре года реализации климатического эксперимента, инициированного лично президентом России Владимиром Путиным, регион достиг трехкратного сокращения выбросов, увеличив при этом свою экономику на 30%.

До этого ученые сообщили, что сверхновые могут вызывать климатический коллапс на Земле.