Сверхновые могут вызывать климатический коллапс на Земле, предупредили ученые

Американские ученые из Университета Колорадо пришли к выводу, что близкий взрыв сверхновой может вызвать климатический катаклизм на Земле. Подобные события уже случались в прошлом. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Специалисты проанализировали, как излучение сверхновых могло влиять на атмосферу Земли, воздействуя на ее состав. Они сопоставили известные случаи взрывов звезд с климатическими сдвигами, зафиксированными в геологических данных.

«В истории Земли есть четкие свидетельства резких изменений окружающей среды. Вопрос в том, что их вызвало», — отметил руководитель исследования Роберт Брейкенридж.

Если подтвердится, что некоторые из этих изменений были спровоцированы взрывами близких сверхновых, это позволит учёным предсказывать подобные события в будущем и готовиться к их последствиям.

Современные орбитальные телескопы предоставили новые данные о составе излучения сверхновых. На их основе Брейкенридж построил модель, показывающую, как высокоэнергетические частицы могут разрушать озоновый слой и влиять на концентрацию метана в атмосфере. Это, в свою очередь, способно привести к глобальному похолоданию, усилению ультрафиолетового излучения и даже массовым вымираниям.

Поскольку сейчас Земля не подвергается воздействию излучения сверхновых, учёный обратился к косвенным свидетельствам — годичным кольцам деревьев. Анализируя данные за последние 15 тыс. лет, он обнаружил 11 пиков радиоактивного углерода, которые могут соответствовать известным взрывам сверхновых.

Хотя альтернативные объяснения, такие как солнечные вспышки, также возможны, ученые уверены, что дальнейшие исследования помогут уточнить влияние космических событий на климат Земли.

Ранее ученые выяснили, что миллионы лет назад космическое облако заморозило Землю.