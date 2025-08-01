Климатический эксперимент перезапустил экономику Сахалинской области

За четыре года климатического эксперимента, инициированного лично президентом России Владимиром Путиным, Сахалинская область втрое сократила выбросы и увеличила экономику на 30%, а Южно-Сахалинск вышел в лидеры среди российских городов по экологической безопасности. Об этом на Сахалинском климатическом форуме заявил глава региона Валерий Лимаренко.

«Климатический эксперимент, как выяснилось, есть не что иное, как наведение порядка в экономике», – констатировал губернатор.

В области уточнили, что такие результаты стали возможны благодаря координации усилий государства и бизнеса. В частности, РУСАЛ обеспечил 40% всех верифицированных углеродных квот в регионе. «Зеленая трансформация — это не только вызов, но и возможность для бизнеса стать драйвером устойчивого развития», — подчеркнула глава устойчивого развития РУСАЛА Ирина Бахтина.

Кроме того, в рамках эксперимента в регионе были запущены новые производства, также привлечен значительный объем инвестиций и создана модель с мультипликативным эффектом, выходящим далеко за рамки Сахалина.

В области подчеркнули, что ее опыт напрямую работает на достижение национальных целей России, демонстрирует практический путь развития до 2050 года, способствует технологическому суверенитету в климатической сфере и готовит РФ к выходу на мировой углеродный рынок.

Сахалинский климатический эксперимент стартовал в 2022 году, его цель — достичь углеродной нейтральности отдельно взятого региона.