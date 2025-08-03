К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлечены более 150 человек

Более 150 человек привлечены к ликвидации последствий подтопления на Кубани

Более 150 человек и 44 единицы техники привлечены для ликвидации последствий подтопления в населенных пунктах Краснодарского края. Об этом сообщили в МЧС, передает РИА Новости.

На фоне сильных ливней и смерча на Кубани в Туапсинском округе реки вышли из берегов, в селе Дефановка автобус с пассажирами упал в реку. В Лермонтово поток разрушил автомобильный мост. В результате селевого потока было перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи.

В Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси, из-за чего группа туристов оказалась в затопленном урочище.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что погодные условия в Туапсинском муниципальном округе остаются сложными. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с.

Ранее жительница Кубани рассказала об обстановке во время шторма.