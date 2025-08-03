К туристам, оказавшимся в затопленном урочище на Кубани, направлены спасатели

Спасателей направили к туристам, оказавшимся в затопленном урочище на Кубани

К туристам, оказавшимся в затопленном урочище в селе Фанагорийском в Краснодарском крае, направили спасателей. Об этом сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

В Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси. Затопило первый брод на пути в урочище Подвисло, где находилась неорганизованная группа туристов в составе 15 – 20 человек.

Специалисты связывают рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря.

На место направлена группа спасателей МЧС и машина высокой проходимости местного комитета по лесу. Угрозы для жизни людей нет.

На данный момент вода начала падать, добавил Белопольский.

В селе Дефановка Туапсинского округа Краснодарского края из-за непогоды автобус с пассажирами упал в реку. Сотрудники МЧС спасли всех 25 человек, оказавшихся в воде.

Ранее жительница Кубани рассказала об обстановке во время шторма.