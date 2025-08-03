На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рыбзавод на Курильских островах приостановил работу после цунами

Цунами уничтожило оборудование рыбзавода «Алаид» на курильском острове Парамушир
true
true
true
close
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на курильском острове Парамушир временно приостановил работу после разрушительного цунами. Об этом сообщает администрация Северо-Курильского района.

По данным властей, цунами вывело из строя все электрооборудование предприятия, в том числе трансформаторную подстанцию, холодильные установки и конвейеры.

Помимо производственных мощностей, стихия разрушила подразделение по пошиву сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, а также краны и грузовую технику. Значительная часть имущества не подлежит восстановлению из-за воздействия соленой морской воды.

«Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка», — отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники завода занимаются расчисткой территории. Ущерб оценивают специалисты — сроки восстановления будут определены после завершения экспертизы и подсчета убытков.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе был зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. По данным сейсмологов, эпицентр находился на расстоянии 279 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 25,9 км. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, предварительно, составила четыре балла.

На этом фоне региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Камчатки о возможном подходе волны цунами высотой до 19 см. Опасность существовала в трех районах — Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных округах, а также Петропавловск-Камчатском городском округе.

Ранее Росрыболовство оценило последствия для рыбной отрасли от землетрясения на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами