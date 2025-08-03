Рыбзавод на Курильских островах приостановил работу после цунами

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на курильском острове Парамушир временно приостановил работу после разрушительного цунами. Об этом сообщает администрация Северо-Курильского района.

По данным властей, цунами вывело из строя все электрооборудование предприятия, в том числе трансформаторную подстанцию, холодильные установки и конвейеры.

Помимо производственных мощностей, стихия разрушила подразделение по пошиву сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, а также краны и грузовую технику. Значительная часть имущества не подлежит восстановлению из-за воздействия соленой морской воды.

«Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка», — отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники завода занимаются расчисткой территории. Ущерб оценивают специалисты — сроки восстановления будут определены после завершения экспертизы и подсчета убытков.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе был зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. По данным сейсмологов, эпицентр находился на расстоянии 279 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 25,9 км. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, предварительно, составила четыре балла.

На этом фоне региональное управление МЧС РФ предупредило жителей Камчатки о возможном подходе волны цунами высотой до 19 см. Опасность существовала в трех районах — Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных округах, а также Петропавловск-Камчатском городском округе.

Ранее Росрыболовство оценило последствия для рыбной отрасли от землетрясения на Камчатке.