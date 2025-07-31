Росрыболовство оценило последствия для отрасли от землетрясения на Камчатке

Последствия от землетрясения на Камчатке для рыбной отрасли пока минимальны. Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала «Россия-24».

«Те последствия, которые мы сейчас видим с точки зрения разрушений или то, что повлияло на работу отрасли, они минимальны», — сообщил Шестаков.

Он добавил, что те, кто работал на промысле лосося, успели эвакуироваться. При этом когда угроза цунами миновала, специалисты вернулись к промыслу. Шестаков добавил, что владельцам рыбоперерабатывающего завода еще предстоит оценить все последствия затопления. Кроме того, предстоит оценить, как землетрясение и цунами сказались на нересте ряда видов водных биологических ресурсов.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился на глубине 32 км. Затем последовали волны цунами. В Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН сообщили, что вблизи очаговой зоны волны могли достигать в высоту 10–15 метров.

Ранее житель Камчатки рассказал о землетрясении.