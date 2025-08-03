Жительницу Кубани госпитализировали после падения обломков беспилотника

Женщина получила осколочные ранения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По его данным, инцидент произошел на улице Авиационной. Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Сочи. Жизни пациентки ничто не угрожает.

В ночь на 3 августа город Сочи подвергся атаке украинских БПЛА. Telegram-канал SHOT писал, что в городе произошли не менее пяти взрывов. Украинские военные пытались нанести удары по населенному пункту с помощью беспилотников типа «Лютый», выяснили журналисты.

На фоне атаки в Сочи произошли несколько пожаров. В Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории нефтебазы, на улице Авиационной зафиксировали возгорание на территории гаражного кооператива. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

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