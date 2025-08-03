Военный эксперт объяснил, почему ВСУ усилили атаки на юг России

Украинские военнослужащие пытаются сорвать курортный сезон на юге России, а также парализовать воздушное и железнодорожное сообщение. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по курортной зоне России. Он подчеркнул, что украинские бойцы начали чаще использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для террора из-за многочисленных поражений на фронте.

Как отметил Дандыкин, в том числе дроны ВСУ летают над акваторией Черного моря. Российские системы противовоздушной обороны сбивают десятки беспилотников, кроме того, к работе подключается и флот.

«У них (украинских войск — «Газета.Ru») сейчас поставлен приоритет на юг России. Зверь ранен, но сопротивляется», — пояснил эксперт.

В то же время он усомнился в том, что ВСУ в ближайшее время еще больше усилят атаки на курортную зону России. Дандыкин пришел к такому выводу, так как украинским военным нужны передышки для накопления средств ведения боевых действий.

Ночью 3 августа город Сочи в Краснодарском крае подвергся атаке БПЛА. Telegram-канал SHOT писал, что в населенном пункте произошли не менее пяти взрывов.

Ранее туристы рассказали, как пережили атаку беспилотников на Сочи.