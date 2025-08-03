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В Сочи потушили пожар в гаражном кооперативе, загоревшемся после атаки БПЛА

Оперштаб Краснодарского края: в Сочи ликвидировали пожар в гаражном кооперативе
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Shutterstock/Al.geba

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Авиационной в Сочи. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что огонь вспыхнул в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Пламя охватило пять гаражей, распространившись на площади 40 квадратных метров.

«Возгорание было оперативно ликвидировано», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в экстренные службы поступило сообщение и о пожаре в магазине. На место прибыли огнеборцы, но информация о возгорании не подтвердилась.

В ночь на 3 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что Сочи подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне в городе произошли не менее пяти взрывов. По данным журналистов, украинские военные использовали дроны типа «Лютый».

Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на территории нефтебазы в Адлерском районе Сочи в связи с падением фрагментов сбитых беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами. К ликвидации пожара привлекли 127 специалистов и 35 единиц техники, к текущему моменту им удалось локализовать возгорание.

Ранее в Сочи в результате атаки БПЛА пострадали 13 человек.

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