Смерч возник утром в Краснодарском крае

В поселке Агой в Краснодарском крае утром возник смерч. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Атмосферный вихрь разрушил пляж. Кроме того, в результате сильных дождей произошел сход селевых масс на трассу М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Об опасности формирования смерчей накануне предупреждали в МЧС. В течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в девяти регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномально высокая температура воздуха — на 5-9°C выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в Китае люди спасаются от аномальной жары, сидя в метро.