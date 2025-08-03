На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Смерч возник утром в Краснодарском крае

В поселке Агой в Краснодарском крае смерч разрушил пляж
true
true
true

В поселке Агой в Краснодарском крае утром возник смерч. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Атмосферный вихрь разрушил пляж. Кроме того, в результате сильных дождей произошел сход селевых масс на трассу М-4 «Дон» в районе 1414 км в направлении Джубги. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Об опасности формирования смерчей накануне предупреждали в МЧС. В течение суток 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в девяти регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномально высокая температура воздуха — на 5-9°C выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в Китае люди спасаются от аномальной жары, сидя в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами