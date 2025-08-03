Отдыхающие рассказали об атаке беспилотников на Сочи

Отдыхающие в Сочи россияне рассказали, как пережили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. С туристами пообщались журналисты телеканала «Краснодар».

По словам очевидцев, сначала в населенном пункте сработали сирены. Далее начались взрывы, которые не прекращались в течение двух часов.

На этом фоне постояльцы одной из гостиниц спустились на первый этаж в помещение прачечной с глухими стенами. Здесь люди пережидали атаку дронов.

«Очень много взрывов прямо рядом с нами. Оранжевые вспышки в небе. Этот звук ужасный, сирена орет, потом слышно прилет и взрыв и так с 2:00 до 4:00 утра. У меня до сих пор руки трясутся», — рассказала одна из отдыхающих Евгения Илюшина.

Как она отметила, никто из постояльцев гостиницы не паниковал. Люди сгруппировались и вместе переждали атаку, а затем — около 4:40 — разошлись по своим номерам.

В ночь на 3 августа Сочи подвергся атаке украинских БПЛА. Telegram-канал SHOT писал, что в городе произошли не менее пяти взрывов. Украинские военные пытались нанести удары по населенному пункту с помощью беспилотников типа «Лютый», выяснили журналисты.

На фоне атаки в Сочи произошли несколько пожаров. В Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами на территории нефтебазы, на улице Авиационной зафиксировали возгорание на территории гаражного кооператива. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Сочи в результате атаки БПЛА пострадали 13 человек.