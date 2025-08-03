В городе Боярка Киевской области сотрудники скорой помощи отказались выезжать на вызов к мобилизованному в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, юрист пытался вызвать медиков для своего клиента, которого сотрудники военкомата удерживали в здании ТЦК.

«В «скорой» ему объяснили, что на территорию военкомата их могут не впустить. И приедут они только в том случае, если вызов поступит от самих военкомов», — отмечается в сообщении.

Вчера норвежское издание Steigan написало, что кадры насильственной мобилизации на Украине свидетельствуют о том, что украинцы воспринимают призыв в армию не как патриотический долг, а как приговор. В статье отмечается, что видеозаписи с силовыми задержаниями украинцев сотрудниками ТЦК говорят о неспособности государства выполнить задачи по мобилизации законными методами. Эта реальность резко контрастирует с официальными заявлениями Киева о единстве нации в конфликте с Россией, пишет автор.

1 августа в украинской Виннице произошел бунт против мобилизации. Сотрудники ТЦК привезли на местный стадион «Локомотив» около 100 мобилизованных мужчин. Вскоре туда попытались прорваться женщины с намерением их отбить, в какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали 11 нарядов полиции — силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины. В отношении протестующих возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.