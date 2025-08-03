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В Сочи локализовали пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Сочи локализовали пожар, возникший после атаки БПЛА
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Адлерском районе Сочи локализовали пожар на нефтебазе, который возник в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Как уточняет штаб, изначально загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, вскоре пожар перешел на еще один резервуар. Площадь возгорания составила 362 кв. метра.

«В 06:05 пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров, в 07:30 — локализовали на втором», — говорится в публикации.

Ночью 3 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над территорией Сочи произошло не менее пяти взрывов в ходе атаки беспилотников на город. По данным SHOT, Сочи атаковали дроны типа «Лютый».

До этого аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.

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