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В Сахалинской области зарегистрировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у Северо-Курильска в Сахалинской области
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в районе Северо-Курильска в Сахалинской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По ее словам, природный катаклизм был зарегистрирован в акватории Тихого океана в 16:37 по местному времени (8:37 мск).

«Эпицентр находился в 124 км восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг — на глубине 19 км», — рассказала эксперт.

Она добавила, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземный толчок силой четыре балла.

3 августа Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в регионе произошел афтершок магнитудой 6,8. Интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском, предварительно, достигла четырех баллов.

Позже в краевом управлении МЧС РФ предупредили о возможном подходе волны цунами высотой до 19 см. Соответствующая опасность существует в трех районах — Алеутском и Усть-Камчатском муниципальных округах, Петропавловск-Камчатском городском округе.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил готовность инфраструктуры Камчатки к землетрясениям.

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