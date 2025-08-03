На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский уволил двух чиновников на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА

Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами
true
true
true
close
Adam Gray/AP

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках дронов уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации. Это следует из указов президента, опубликованных на его сайте.

Накануне украинское правительство согласовало увольнение Гайдая и направило проект президенту.

Глава Луганской военной администрации Алексей Харченко, комментируя увольнение Юрченко, заявил, что дал поручение об отстранении чиновника после информации о возможной его причастности к коррупционным схемам при закупке средств РЭБ и FPV-дронов.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что командующий национальной гвардии отстранил от должностей фигурантов дела.

Комментируя это дело, Зеленский потребовал наказать пойманных на взятках чиновников.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами