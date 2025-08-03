Зеленский уволил двух чиновников на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА

Зеленский уволил Гайдая и еще одного фигуранта дела о махинациях с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках дронов уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации. Это следует из указов президента, опубликованных на его сайте.

Накануне украинское правительство согласовало увольнение Гайдая и направило проект президенту.

Глава Луганской военной администрации Алексей Харченко, комментируя увольнение Юрченко, заявил, что дал поручение об отстранении чиновника после информации о возможной его причастности к коррупционным схемам при закупке средств РЭБ и FPV-дронов.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что командующий национальной гвардии отстранил от должностей фигурантов дела.

Комментируя это дело, Зеленский потребовал наказать пойманных на взятках чиновников.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины ежегодно недополучает $9,5 млрд из-за коррупции на таможне.