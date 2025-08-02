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Зеленский потребовал наказать пойманных на взятках чиновников

Зеленский призвал наказать чиновников, пойманных на взятке при закупке РЭБ
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность справедливого наказания для чиновников, пойманных на взятке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства уточнил, что антикоррупционные органы раскрыли случай взяточничества с участием одного из депутатов Верховной рады, а также руководителей районных и городских администраций и военнослужащих Нацгвардии.

«К сожалению, это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов. Совершенно безнравственно. Должна быть полная и справедливая ответственность за это», — подчеркнул глава государства.

31 июля депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщил о коррупционных схемах на украинской таможне. По его словам, взятки приводят к ежегодным потерям бюджета в размере $9,5 млрд.

До этого народный депутат Дмитрий Микиша, представляющий фракцию «Слуга народа», сообщил, что территориальные центры комплектования на Украине ежегодно получают взятки, которые варьируются от €800 млн до €2,1 миллиарда.

Ранее Путин заявил, что Украина является страной, где «коррупция захлестывает».

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