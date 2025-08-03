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ТАСС сообщил, что почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибли не из-за ранений

ТАСС: 70 жертв теракта в «Крокусе» погибли в результате пожара
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Алексей Майшев/РИА Новости

Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» погибла не от огнестрельных ранений, а в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах утверждается, что на телах 70 человек из 149 погибших не было обнаружено никаких ранений. Медики заключили, что причиной их смерти стал ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом.

Из материалов уголовного дела также следует, что другие жертвы теракта погибли от огнестрельных ранений либо причина их смерти не установлена. Также в документах указано, что всего смертельной опасности были подвергнуты около двух тысяч посетителей концертного зала.

Нападение вооруженной группы на концертный зал было совершено вечером 22 марта прошлого года перед началом выступления рок-группы «Пикник».

Несколько вооруженных человек ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. По официальным данным, в результате теракта погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 граждан. Сумма ущерба оценивается приблизительно в 6 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, исполнители атаки действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

1 августа стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно. Также сообщалось, что один из обвиняемых по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» — Шахромджон Гадоев — в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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