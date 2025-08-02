У фигуранта дела о теракте в «Крокусе» нашли судимость

РИА Новости: один из обвиняемых по делу «Крокуса» был судим за кражу

Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» — Шахромджон Гадоев — ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Это следует из материалов следствия, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2022 году мужчина был задержан в Екатеринбурге за кражу денег с банковской карты, оставленной пассажиром в его такси. Гадоев признал тогда, что, работая водителем, обнаружил в автомобиле чужую карту и воспользовался ею, списав денежные средства. По решению суда он был оштрафован на 100 тысяч рублей, после чего покинул Россию и уехал в Таджикистан.

Позже Гадоев вновь оказался в поле зрения правоохранительных органов — уже в рамках расследования теракта, совершенного 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. По данным следствия, он оказывал содействие предполагаемым участникам нападения, предоставляя им транспорт, деньги и оружие.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько вооруженных человек ворвались в здание и начали стрельбу по зрителям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. По официальным данным, спасти не удалось 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 граждан. Сумма ущерба оценивается приблизительно в 6 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, исполнители атаки действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе»