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Москвичам пообещали переменную облачность и жаркую погоду 3 августа

Гидрометцентр: в Москве 3 августа ожидается переменная облачность и до +28°C
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве в воскресенье, 3 августа, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, столбики термометров поднимутся до +28°C. Об этом сообщает на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В ночь на понедельник, 4 августа, температура воздуха в столице может опуститься до +15°C.

В Подмосковье в воскресенье воздух прогреется до +23°C...+28°C. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +12°C.

Накануне ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в столице на следующей неделе ожидаются дожди и комфортная температура. По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C.

1 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 3 и 4 августа на погоду в Москве начнет влиять гребень высокого давления. По его словам, максимальная температура днем — +28°C, ночные температуры тоже высокие — +18°C...+22°C.

Ранее появилось видео с циклоном, спровоцировавшим грозу в Москве.

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