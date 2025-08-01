Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

Вильфанд: с пятницы в Москве ожидается облачная погода, дожди и грозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в пятницу в Московской области будет пасмурно, возможны кратковременные дожди.

По словам синоптика, в ночь на субботу ожидается особенно сильный дождь. Грозы будут наблюдаться во многих районах Московской области при этих осадках. Согласно прогнозу, 2 августа также будет облачно, ожидается небольшой дождь.

Ночью температура будет колебаться в диапазоне от +16 до +18°C, днем в пятницу ожидается от +26 до +28°C, а в субботу — от +23 до +25°C.

«Не нужно пугаться, это температура даже на 1 градус выше нормы, поэтому это теплая погода. В воскресенье и понедельник опять начинает влиять на погоду гребень высокого давления, максимальная температура днем — 28 градусов, ночные температуры тоже высокие — 18–22 градуса», — отметил Вильфанд.

По его словам, со вторника начнется снижение давления. Погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Температура вновь опустится до +23–25°C.

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