Жителям Москвы рассказали о погоде в столице на следующей неделе

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, что в столице на следующей неделе ожидаются дожди и комфортная температура.

По ее словам, столбик термометра опустится до комфортных +20... +25°C, в ночное время — до +10... +15°C. В субботу местами возможны кратковременные дожди.

«Только в воскресенье будет преимущественно без осадков. Потом опять пойдут небольшие дожди. Они практически каждый день идут, но местами», — пояснила Макарова.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что предстоящие выходные в столичном регионе будут ненастными – в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами.

По словам синоптика, до четверга погоду формировал антициклон, однако ситуация изменилась. Несмотря на то, что температура воздуха остается высокой и достигает +28 градусов, уже сегодня идут кратковременные дожди и гроза.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание.