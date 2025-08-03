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В Нью-Йорке ощутили толчки от землетрясения

NYP: в Нью-Джерси произошло землетрясение, его почувствовали в Нью-Йорке
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

Отмечается, что эпицентр стихии находился в районе Хасбрук-Хайтс в округе Берген. Толчки ощутили в Нью-Йорке, в частности, в некоторых районах Манхэттена.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Последствия землетрясения коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц. ООН предложила помощь в ликвидации последствий природного катаклизма.

Ранее Путин высказался о мощном землетрясении на Камчатке.

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