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Больше половины иностранцев в Чехии оказались украинцами

МВД Чехии: 53% проживающих в стране иностранцев составляют граждане Украины
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Depositphotos

Наибольшее число иностранцев в Чехии составляют граждане Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, по состоянию на 30 июня 2025 года в Чехии проживало 581 тыс. украинцев — 53% от общего числа иностранцев в стране (1,09 млн человек).

В МВД отметили, что Чехия уже давно является государством Евросоюза (ЕС), принимающим наибольшее количество украинских беженцев.

До этого Национальный банк Украины выпустил макроэкономический и монетарный обзор, из которого следует, что число украинских беженцев, проживающих за границей, приблизилось к 7 млн человек.

В марте экс-министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока. По ее словам, основную нагрузку на себя брали ФРГ, Польша и Чехия.

Ранее на Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы.

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