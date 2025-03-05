В ФРГ потребовали справедливого распределения беженцев с Украины в ЕС

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала страны Евросоюза к справедливому распределению украинских беженцев в случае нового потока. Ее слова приводит агентство DPA.

«Если возникнет новая волна беженцев с Украины, совершенно очевидно, что необходимо обязательное распределение беженцев в соответствии со справедливым механизмом на всей территории ЕС», — заявила Фезер.

По словам Фезер, в настоящее время основную нагрузку на себя берут Германия, Польша и Чехия. Министр отметила, что если поток беженцев с Украины в будущем увеличится, то ситуацию необходимо изменить. При этом Фезер подчеркнула, что на данный момент нового потока беженцев с Украины в ЕС не ожидается.

В октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить судьбу украинских беженцев после 2026 года. По ее словам, это необходимо сделать из-за ограниченных ресурсов Евросоюза, но с учетом потребностей Украины. По данным фон дер Ляйен на октябрь 2024 года, около 4,5 млн граждан Украины получили в ЕС статус временной защиты. В Германию с февраля 2022 года прибыли более 1,2 млн украинцев.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой.