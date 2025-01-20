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На Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы

Reuters: отток украинцев из ЕС может негативно повлиять на экономику Европы
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Global Look Press

Отток украинских беженцев из стран Евросоюза (ЕС) после окончания конфликта может оказать негативное влияние на европейскую экономику. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

«Демография является фактором риска, который усугубится после разрешения конфликта на Украине, поскольку часть украинцев вернется домой», — сказала управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе Шарлотта Руэ.

По словам представителя швейцарского банка J. Safra Sarasin Кристиана Петтера, беженцы из Украины помогли некоторым европейским странам достичь экономического успеха. Однако их отток «создаст вакуум на рынке труда в Праге, Братиславе и Варшаве, и заполнить его будет непросто», подчеркнул эксперт.

18 января глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Политик отметила, что Украина является большой страной, и ей есть где разместить людей.

Ранее в Польше предложили лишить неработающих украинцев пособий.

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