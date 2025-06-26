Ювелир заявил, что россиянам продают фальшивый янтарь из клея и порошка

Производители и продавцы янтаря пользуются безграмотностью граждан и предлагают искусственные камни с современными насекомыми, заявил «Газете.Ru» основатель ювелирного дома Stempovsky Александр Стемповски.

«Если поедете в Калининград, там очень много насекомых в янтаре. Это искусственный [камень]. Берут янтарь, делают из него порошок, со специальным клеем смешивают и заливают этой жидкостью уже какое-то насекомое современное. Стоит это очень дешево», — сказал ювелир.

Стемповски заявил, что, в отличие от искусственного камня, янтарь с реальным древним насекомым, натурального происхождения, стоит очень дорого. На цену влияет размер и уникальность, подчеркнул ювелир.

«Не столько имеет ценность сам янтарь, столько то, что внутри, в каком состоянии, какого размера и сколько таких же аналогичных насекомых было найдено в мире до этого. Например, если уже есть несколько подобных — одна цена, если первый раз такое – другая», — заключил он.

Ранее ювелир Стемповски заявил, что у древнего таракана в янтаре из Калининграда нет цены.