На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В московских аэропортах было задержано более 50 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за грозы
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Москвы «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и в аэропорту «Жуковский» были задержаны более 50 рейсов из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Задержки рейсов были зафиксированы в период с 22:00 часов до полуночи 1 августа. Отмечается, что причиной стала гроза в столичном регионе.

Самое большое количество рейсов на вылет было задержано из «Шереметьево» — 34 рейса, в том числе девять международных. Во «Внуково» и «Домодедово» задержали по десять и девять рейсов соответственно.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящие выходные в столичном регионе будут ненастными – в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами.

По словам синоптика, до четверга погоду формировал антициклон, однако ситуация изменилась. Несмотря на то, что температура воздуха остается высокой и достигает +28 градусов, уже сегодня идут кратковременные дожди и гроза.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами