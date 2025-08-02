В московских аэропортах было задержано более 50 рейсов

В аэропортах Москвы «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и в аэропорту «Жуковский» были задержаны более 50 рейсов из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Задержки рейсов были зафиксированы в период с 22:00 часов до полуночи 1 августа. Отмечается, что причиной стала гроза в столичном регионе.

Самое большое количество рейсов на вылет было задержано из «Шереметьево» — 34 рейса, в том числе девять международных. Во «Внуково» и «Домодедово» задержали по десять и девять рейсов соответственно.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящие выходные в столичном регионе будут ненастными – в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами.

По словам синоптика, до четверга погоду формировал антициклон, однако ситуация изменилась. Несмотря на то, что температура воздуха остается высокой и достигает +28 градусов, уже сегодня идут кратковременные дожди и гроза.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание.