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Гидрометцентр: в выходные на Москву вновь обрушатся ливни с грозами

Вильфанд: в предстоящие выходные на Москву обрушатся ливни с ветром и грозами
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Предстоящие выходные в столичном регионе будут ненастными – в Москву вернутся кратковременные дожди, а в ночь на субботу ожидаются даже ливни с грозами, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до четверга погоду формировал антициклон, однако ситуация изменилась. Несмотря на то, что температура воздуха остается высокой и достигает +28 градусов, уже сегодня идут кратковременные дожди и гроза.

«Таких ливней, которые были десять дней назад, не прогнозируется, но осадки будут. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду», — предупредил синоптик.

Сегодня ночью продолжится кратковременный дождь, возможен ливень, ожидается гроза. При этом температура воздуха будет не выше +16…+18 градусов, завтра днем воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Интенсивность дождей во второй половине субботы снизится, а в последующие дни снова станет заметно жарче. По словам Вильфанда, в субботу ожидается +26…+28 градусов, а в понедельник до +29 градусов без существенных осадков. Во вторник погода снова начнет меняться, к следующему четвергу ожидается «похолодание» до +21…+24 градусов, заключил синоптик.

Напомним, также Вильфанд рассказал, что температура воды в Черном море в районе Сочи достигла +29 градусов, а в Геленджике температура составляет +28 градусов. По словам синоптика, температура воды в Сочи и Геленджике постепенно начнет снижаться на 1–2 градуса.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание.

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