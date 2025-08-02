Месячная норма осадков выпала местами в Подмосковье

Тишковец: в Подмосковье за сутки местами выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков за сутки выпала местами в Московской области. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномальные дожди зафиксированы в Волоколамске, где выпало 86 мм при норме августа в 77 мм. Ново-Иерусалим – 84 мм, Подмосковная — 43 мм, Кашира – 64 мм.

В Москве местами выпало 35% от нормы. За минувшие сутки на ВДНХ зафиксировано 8 мм осадков, на Балчуге – 12 мм, Строгино – 14 мм, МГУ – 19 мм, Бутово – 28 мм при месячной норме 78 мм, рассказал Тишковец.

Ночью сообщалось, что в аэропортах Москвы Шереметьево, Домодедово, Внуково и в аэропорту Жуковский из-за грозы были задержаны более 50 рейсов. Самое большое количество рейсов на вылет было задержано из Шереметьево — 34 рейса, в том числе девять международных.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в выходные в столичный регион вернутся кратковременные дожди и грозы.

Ранее москвичам спрогнозировали погоду в августе.