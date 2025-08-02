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В российском регионе ограничили мобильный интернет из-за угрозы атаки БПЛА

Мобильный интернет ограничен в Пензенской области из-за угрозы атаки БПЛА
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Мобильный интернет ограничили в Пензенской области из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он написал, что на территории области введен режим «Беспилотная опасность». По словам чиновника, соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности населения.

В ночь на 2 августа в аэропорту Пензы вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

31 июля правительство Сахалинской области анонсировало замедление мобильного интернета на Курильских островах и Сахалине «с целью укрепления антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных рисков и угроз».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Минцифры заставит «Госуслуги» работать даже при ограничении интернета.

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Атаки БПЛА на Россию
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