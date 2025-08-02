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Пожилой житель Самары не выжил после атаки беспилотника

В Самаре при падении обломков БПЛА не смогли спасти пожилого мужчину
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FotograFFF/Shutterstock

Пожилой мужчина серьезно пострадал в Куйбышевском районе Самары в результате украинской атаки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности, добавил губернатор.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников.

Больше всего БПЛА уничтожили и перехватили в Ростовской области (34) и в Краснодарском крае (31). При атаке дронов на предприятие в Пензе пострадали двое человек.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.

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Атаки БПЛА на Россию
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