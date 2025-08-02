Губернатор Пензенской области рассказал об атаках беспилотников на регион

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников, атакующих Пензенскую область. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, инцидент произошел утром: все пять вражеских дронов были успешно ликвидированы силами ПВО. Он также призвал соблюдать правила безопасности и сохранять спокойствие.

До этого Министерство обороны РФ заявляло об уничтожении четырех украинских БПЛА над территорией области, однако губернатор уточнил данные, сообщив о пяти уничтоженных дронах.

Минобороны утром также информировало о ночной массированной атаке на Россию: по официальным данным, в ночь на 2 августа над различными регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей было сбито в общей сложности 112 украинских беспилотников. Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы в Ростовской области, где было сбито 34 БПЛА, и в Краснодарском крае — 31 аппарат.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.