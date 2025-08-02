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Названо число пострадавших при атаке ВСУ на предприятие в Пензенской области

Мельниченко: трое работников пензенского предприятия пострадали из-за атаки БПЛА
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Трое работников пензенского предприятия пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня была совершена вторая за неделю атака дронов на объект пензенской промышленности, которая привела к тому, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Глава региона поручил оказать материальную помощь ее семье, а также трем пострадавшим.

Утром Мельниченко сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Пензенской областью.

Также он предупредил об ограничении работы интернета в регионе из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам чиновника, соответствующая мера была принята в целях обеспечения безопасности населения.

2 августа в министерстве обороны РФ рассказали, что системы ПВО в течение ночи сбили 112 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа.

Наибольшее количество целей — 34 — уничтожили в Ростовской области. При этом в Пензенской области ликвидировали четыре дрона.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.

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