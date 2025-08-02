Украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 2 августа атаковали одно из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские дроны над регионом. Он рассказал, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Последствия устраняются, отметил глава региона.

2 августа также сообщалось, что беспилотник ВСУ упал перед зданием детского сада в поселке городского типа Анна Воронежской области. В результате повреждения получили здание детсада и детская площадка перед ним.

Вечером 1 августа российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.