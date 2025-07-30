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Депутат Рады назвал мобилизацию на Украине «позорной охотой»

Депутат Рады Мазурашу заявил о провале набора по контракту молодежи на Украине
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Violeta Santos Moura/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители территориальных центров комплектования (ТЦК) с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах. Он подчеркнул, что подобная практика, получившая в украинском обществе название «бусификация», не должна усиливаться, даже несмотря на нехватку бойцов на передовой.

Мазурашу также выразил сомнение в эффективности программы добровольного контракта для молодежи. Он отметил, что количество желающих служить в возрасте от 18 до 24 лет оказалось существенно ниже ожидаемого.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец до этого сообщал о многочисленных злоупотреблениях военкомов — в том числе о фактах избиений, преднамеренных ДТП и других случаях давления на потенциальных призывников. В украинских и западных медиа при этом растёт число публикаций с призывами к сопротивлению насильственной мобилизации.

В феврале 2025 года Минобороны Украины запустило кампанию по набору контрактников от 18 до 25 лет. Добровольцам пообещали выплаты в размере 1 млн гривен ($24 тыс.) при заключении контракта и 120 тыс. гривен ($2,7 тыс.) ежемесячно, а также возможность обучения за счет государства и ипотеку под 0%. Однако инициатива вызывает негативную реакцию у значительной части населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.

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