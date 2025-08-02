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На Украине участников гей-вечеринки после задержания доставили в военкомат

«Страна.ua»: 13 задержанных участников гей-вечеринки в Киеве доставили в ТЦК
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Национальная полиция Украины

Более 10 участников гей-вечеринки («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), состоявшейся в Киеве в день траура, доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в одном из клубов в Голосеевском районе в день траура состоялась вечеринка лиц нетрадиционной ориентации. Сотрудники правоохранительных органов во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором были запечатлены участники мероприятия, и направились на место событий.

«Поскольку двери в ответ на требование полиции не открывали, их выбили, задержав более 30 человек», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в отношении участников вечеринки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, нарушителям выписали административные протоколы.

«13 задержанных участников вечеринки доставили в ТЦК», — подчеркивается в материале.

30 июля в городе Николаеве на юге Украины мужчина упал с моста, убегая от сотрудников территориального центра комплектования. Мост является частью дорожного переезда, и под ним не расположено никакого водоема. Из-за этого пострадавший получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Ранее на Украине сотрудники военного комиссариата сбили мотоциклиста при попытке его мобилизовать.

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