На Украине сотрудники военкомата задержали настоятеля храма УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов) задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука. Информация об этом появилась на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

«Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть», — уточняется в сообщении.

По данным СПЖ, подобные случаи не единичны, причем под мобилизацию попадают именно священники УПЦ, а представители других конфессий получают бронь от призыва.

5 июня сообщалось, что суд в Днепропетровске оставил наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) под стражей до конца июля, отказав в апелляции.

Клирику грозит до восьми лет лишения свободы. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины. По информации СПЖ, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм.

Ранее на Украине запретили ввоз продуктов для монахов УПЦ в «Нижнюю лавру».