На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сотрудники военкомата задержали настоятеля храма УПЦ

Сотрудники ТЦК задержали в Ровно настоятеля храма УПЦ Жука
close
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов) задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука. Информация об этом появилась на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

«Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть», — уточняется в сообщении.

По данным СПЖ, подобные случаи не единичны, причем под мобилизацию попадают именно священники УПЦ, а представители других конфессий получают бронь от призыва.

5 июня сообщалось, что суд в Днепропетровске оставил наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) под стражей до конца июля, отказав в апелляции.

Клирику грозит до восьми лет лишения свободы. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины. По информации СПЖ, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм.

Ранее на Украине запретили ввоз продуктов для монахов УПЦ в «Нижнюю лавру».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами